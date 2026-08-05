День Бориса и Глеба. Что можно и что нельзя делать 6 августа 2026 года

Расправившись с Борисом, Святополк отправил гонцов и к Глебу в далёкий Муром с ложной вестью о том, что отец тяжело болен и зовёт его к себе. Юный князь поспешил в путь и был убит недалеко от Смоленска — по преданию, собственным поваром, подкупленным убийцами. Тела обоих братьев впоследствии были торжественно перенесены в Вышгород под Киевом.