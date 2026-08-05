День Бориса и Глеба. Что можно и что нельзя делать 6 августа 2026 года

6 августа 2026 года православная церковь чтит память благоверных князей Бориса и Глеба — первых святых, прославленных на Русской земле. Рассказываем об истории праздника, молитве святым, а также о традициях и правилах, которые важно соблюдать в этот день. Подробнее — в материале сайта perm.aif.ru.
День Бориса и Глеба в 2026 году.
Празднования в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба, в святом Крещении Романа и Давида, совершаются Церковью трижды в год:
15 мая — в память перенесения их мощей.
6 августа — общее празднование обоим святы.
18 сентября — отдельная память святого князя Глеба.
Житие Бориса и Глеба.
Борис и Глеб были младшими сыновьями равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Родившиеся незадолго до Крещения Руси (точные даты рождения неизвестны), братья с детства воспитывались в христианском благочестии — редком примере для княжеской семьи той эпохи. Борис получил в удел Ростов, Глеб — Муром, а их брат Святополк — Туров.
После смерти князя Владимира в 1015 году на Руси началась ожесточённая борьба за киевский престол. Святополк, позднее прозванный Окаянным, стремясь устранить возможных соперников, отправил убийц к Борису, который возвращался из похода против печенегов. Узнав о готовящемся покушении, Борис отказался поднимать оружие против брата и провёл ночь в молитве. Раненого, но ещё живого Бориса привезли к Святополку, который приказал добить страдальца.
Расправившись с Борисом, Святополк отправил гонцов и к Глебу в далёкий Муром с ложной вестью о том, что отец тяжело болен и зовёт его к себе. Юный князь поспешил в путь и был убит недалеко от Смоленска — по преданию, собственным поваром, подкупленным убийцами. Тела обоих братьев впоследствии были торжественно перенесены в Вышгород под Киевом.
Церковь чтит Бориса и Глеба как первых русских святых-страстотерпцев — не за воинские подвиги, а за то, что они добровольно предпочли смерть участию в междоусобной борьбе и не стали проливать кровь ради власти. Именно этот подвиг христианского смирения стал основанием их канонизации.
Молитвы Борису и Глебу.
Борис и Глеб издревле почитаются как защитники и небесные покровители всей Русской земли, а также как целители и воины-заступники христиан.
По преданию, у мощей братьев неоднократно происходили чудеса: у гробницы святых исцелялись больные, а русские князья, помолившись Борису и Глебу перед битвой, одерживали победы. Именно поэтому к ним традиционно обращаются с просьбами о защите от врагов, об исцелении от болезней и о мирном разрешении семейных и родственных конфликтов.
Что нельзя делать 6 августа 2026 года.
— Нельзя заниматься работами в огороде. По народным поверьям, любая тяжёлая работа на земле в этот день могла потревожить её покой и навлечь неурожай. Считалось, что лучше посвятить время отдыху, молитве или домашним делам.
— Нельзя начинать новые дела. Наши предки верили, что проекты, начатые 6 августа, будут продвигаться медленно и столкнутся с множеством препятствий. Поэтому важные начинания старались перенести на более благоприятный день.
— Нельзя давать и брать деньги в долг. Согласно приметам, вместе с деньгами можно было отдать своё благополучие или привлечь финансовые трудности. Считалось, что такой долг будет тяжело вернуть, а денежные проблемы могут затянуться надолго.
— Нельзя ругаться и сквернословить. В народе верили, что грубые слова и ссоры, сказанные в этот день, могут надолго испортить отношения с близкими. Считалось также, что негатив, проявленный 6 августа, вскоре вернётся к самому человеку.
Что можно делать 6 августа 2026 года.
— Посетить храм и помолиться. В этот день верующие обращаются с молитвами к святым Борису и Глебу, прося защиты, мира и помощи в трудных жизненных обстоятельствах.
— Играть свадьбу. В народе считалось, что брак, заключённый в день Бориса и Глеба, будет крепким, счастливым и долгим. Молодожёнам желали мира, взаимопонимания и семейного благополучия.
— Простить все обиды. По традиции этот день считается благоприятным для примирения и восстановления добрых отношений. Наши предки верили, что искреннее прощение помогает оставить прошлые конфликты позади и привлечь в жизнь мир и душевное спокойствие.
— Пригласить близких в гости. Совместная трапеза и тёплое общение с родными считались доброй приметой, укрепляющей семейные узы. Верили, что гостеприимство, проявленное в этот день, принесёт в дом достаток, согласие и благополучие.