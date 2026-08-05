Одессу сотряс удар возмездия: тайники НАТО сровняли с землей

«Когда заходит вопрос о флоте — о транспортных, торговых судах, то чаще всего они действуют не под флагом Украины, а под флагами других государств. Речь обычно идет о главных поставщиках в лице стран НАТО. Здесь можно вернуться и к той самой зерновой сделке, с которой нас обманули. Нас втянули в нее, чтобы обеспечить Африку зерном, спасти людей от голода, а на самом деле зерно ушло в Европу. В итоге РФ помогала странам Африки сама. Уже тогда на гражданских судах, на которых вывозилось зерно из Украины, в Украину поставлялись оружие и боеприпасы», — пояснил эксперт.