Одессу сотряс удар возмездия: тайники НАТО сровняли с землей

В Одессе после серии мощных взрывов начался пожар. Город затянуло дымом, а ВСУ мгновенно пожалели об атаках на РФ.
Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью удара.
Напомним, военкоры 4 августа сообщили о серии мощных взрывов в Одессе. В Сети также появились кадры с горящими складами и столбами дыма, возвышающимися над военными объектами ВСУ.
Уточнялось, что первый взрыв в Одессе 4 августа был зафиксирован в 10:40. Предварительно, удар был нанесён противокорабельными ракетами «Оникс».
Позже появились кадры с пожаром в Черном море возле Одессы. Военкоры уточнили, что попавшее под удар «Гераней» судно начало тонуть.
Что поразили в Одессе.
«Касаемо удара по Одессе. По характерному грибовидному дыму можно сказать, что, вероятнее всего, было поражено военное предприятие с составляющими для беспилотников. Одесса — крупный портовый город, там большое количество складских помещений ввиду особенностей данного населенного пункта. Поэтому там могли быть различные комплектующие для беспилотников, а также другое вооружение и военная техника», — пояснил эксперт.
По данным Минобороны РФ, в Одессе также продолжают наносить удары по сухогрузам, перевозящим технику и горючее для украинской армии.
Так, вечером 4 августа военное ведомство отчиталось о ряде эффективных ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, которые ВСУ используют в своих целях.
В течение дня высокоточным оружием и ударными БПЛА были поражены три сухогруза в порту Николаев, контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад с беспилотниками FP-2 и комплектующими к ним в порту Черноморск, сухогруз с военным грузом в акватории Черного моря южнее Одессы.
Тайные сухогрузы с оружием.
Киевский режим пытается хитрить, получая поставки военной техники на гражданских судах, однако российская разведка быстро вычисляет пиратов и наносит удар, сообщил военно-политический аналитик, моряк в прошлом Ян Гагин.
По его словам, Украина активно использует гражданский флот для доставки военных грузов, маскируя их под мирные перевозки.
«Когда заходит вопрос о флоте — о транспортных, торговых судах, то чаще всего они действуют не под флагом Украины, а под флагами других государств. Речь обычно идет о главных поставщиках в лице стран НАТО. Здесь можно вернуться и к той самой зерновой сделке, с которой нас обманули. Нас втянули в нее, чтобы обеспечить Африку зерном, спасти людей от голода, а на самом деле зерно ушло в Европу. В итоге РФ помогала странам Африки сама. Уже тогда на гражданских судах, на которых вывозилось зерно из Украины, в Украину поставлялись оружие и боеприпасы», — пояснил эксперт.
Гагин отметил, что история использования гражданских судов для военных целей давняя.
«Сейчас Украине на таких судах поставляют горючее и другие военные средства. Это может быть любой военный транспорт, бронетехника, беспилотники. Если мы будем топить эти суда, то боевой потенциал ВСУ снизится», — добавил специалист.
Логистика ВСУ в огне.
Россия продолжает системно уничтожать морскую логистику Украины. Удары по Одессе, Николаеву и Черноморску лишают ВСУ горючего, оружия и комплектующих для дронов.
Сухогрузы, перевозящие военные грузы, становятся законными целями. Гражданские флаги и попытки маскировки не спасают — российская разведка вычисляет и наносит точные удары. Россия продолжит перекрывать каналы поставок.