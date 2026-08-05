В Приморье вынесли вердикт по делу об убийстве, совершённом 10 лет назад

Житель Приморского края и два его сына признаны судом присяжных виновными в убийстве семейной пары, совершённом в 2016 году, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Фигуранты уголовного дела пошли на преступление из-за конфликта о праве проезда по территории, принадлежавшей жертвам. Убийство было совершено в Шкотовском районе.
«Присяжные Приморского краевого суда сочли доказанным, что в декабре 2016 года подсудимые — мужчина и двое его сыновей 20 и 22 лет — на почве длительного конфликта с семейной парой — соседями по земельному участку — организовали нападение на потерпевших», — отметили в прокуратуре.
Согласно судебным документам, фигуранты узнали, где будет находиться пара. Они подкараулили жертв в безлюдном месте на окраине села Анисимовка. Сначала обвиняемые начали бить топором и монтировкой по стеклам автомобиля, в который села семья.
Мужчина вышел из машины. Один из нападавших ударил его топором по голове. Женщина попыталась уехать с места, но застряла на автомобиле в болоте. Обвиняемые избили её и нанесли удары топором. После этого они перегнали машину с телами жертв в безлюдное место и сожгли.
В июне 2020 года присяжные вынесли по делу оправдательный вердикт. Прокуратура Приморья обжаловала это решение. В ближайшее время председательствующий судья должен вынести обвинительный приговор на основе нового вердикта присяжных. Подсудимых взяли под стражу.
Напомним, в феврале сообщалось, что в Приморье раскрыли преступление, совершённое в августе 2016 года. Фигурантом дела стал 39-летний житель Арсеньева, обвиняемый в убийстве собственного брата. Местом преступления стало городское кладбище. Между братьями вспыхнул конфликт на почве ревности к супруге обвиняемого.