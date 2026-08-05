В Приморье вынесли вердикт по делу об убийстве, совершённом 10 лет назад

Мужчина вышел из машины. Один из нападавших ударил его топором по голове. Женщина попыталась уехать с места, но застряла на автомобиле в болоте. Обвиняемые избили её и нанесли удары топором. После этого они перегнали машину с телами жертв в безлюдное место и сожгли.