В Магадане женщина ударила ножом мужчину во время конфликта, пострадавший госпитализирован

В полиции напомнили, что большинство преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, совершается во время бытовых ссор после распития спиртного. За минувшие сутки в Магаданской области зарегистрировано более 100 сообщений о происшествиях и преступлениях, за различные нарушения доставлены 13 человек.