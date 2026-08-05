Три новых аттракциона открылись в парках Хабаровска

В разгар летнего сезона-2026 реестр хабаровских развлечений пополнился тремя новыми аттракционами. Регистрацию объектов провели специалисты управления гостехнадзора краевого правительства. Все установки успешно прошли оценку технического состояния и получили допуск к работе. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Новинки распределились по разным точкам города, чтобы порадовать и жителей спальных районов, и гостей центра. Надувной батут с двумя горками теперь доступен для активных игр в парке «Северный». Красочная горка «Морская Сказка» обосновалась в зоне отдыха парка имени Гагарина. Симулятор виртуальной реальности «VR STAR TOWER» ждет первых гостей в центре «Арлекин».
Все три объекта уже готовы принимать юных хабаровчан и их родителей.
Начальник управления гостехнадзора главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Валерий Яншин подчеркнул, что безопасность остается ключевым требованием при допуске любого оборудования к эксплуатации. Каждый аттракцион обязан проходить регулярное техосвидетельствование, а владельцы не должны забывать о строгом соблюдении закона.
— Мы призываем гостей края выбирать только официально зарегистрированные объекты, а предпринимателей — ответственно относиться к содержанию техники. Летний отдых должен быть не только ярким, но и безопасным, — отметил Валерий Яншин.
В ведомстве также напомнили владельцам аттракционов о сроках: акт технического освидетельствования действителен 12 месяцев. Если новый документ не появится вовремя, регистрацию приостановят. То же самое грозит в случае модернизации, капитального ремонта или аварийной ситуации на объекте.
За нарушения — от отсутствия регистрации до работы с неисправным оборудованием — предусмотрены административные штрафы как на должностных, так и на юридических лиц. В особо серьезных случаях работу могут запретить до полного устранения нарушений.
На сегодня в Хабаровском крае официально зарегистрирован и допущен к эксплуатации 81 аттракцион.