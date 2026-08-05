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Россиян предупредили о новом пике активности клещей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новый пик активности клещей наступит уже в конце августа — начале сентября.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новый пик активности клещей наступит уже в конце августа — начале сентября.

Кроме того, риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими и сейчас, несмотря на снижение активности особей на данный момент, отмечает пресс-служба Роспотребнадзора.

В случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо аккуратно удалить его пинцетом или специальным устройством, обработать место укуса антисептиком и как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение.

Напомним, в Красноярском крае почти все территории являются эндемичными по заболеваниям, передающимся клещами. Основными переносчиками являются иксодовые клещи: 2,5−3% заражены вирусом клещевого энцефалита, а около 30% — возбудителем болезни Лайма.

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