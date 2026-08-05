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Ливни с ветром до 20 м/с накроют юг Хабаровского края

Обильные осадки могут затопить низкие участки, дворы и дороги, а также вызвать подъём воды в малых реках.

В южных районах Хабаровского края 7 августа ожидается резкое ухудшение погоды. Пройдут очень сильные дожди и ливни с грозами, порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду, предупредили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Обильные осадки могут затопить низкие участки, дворы и дороги, а также вызвать подъём воды в малых реках. Сильный ветер повышает риск падения деревьев, повреждения крыш и слабо закреплённых конструкций, обрыва проводов и перебоев с электричеством. Возможны осложнения в работе транспорта и рост числа аварий на дорогах.

Жителям рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок, не оставлять автомобили под деревьями, рядом с рекламными щитами и другими конструкциями. Во время ливня водителям следует снизить скорость, увеличить дистанцию, а при резком ухудшении видимости — остановиться в безопасном месте и переждать непогоду.

Владельцам домов в низинах стоит заранее расчистить водоотводы и перенести имущество из мест, куда может попасть вода. Туристам советуют отложить выход на маршруты, а жителям — не выезжать в лес и на водоёмы до улучшения погоды. При происшествиях необходимо звонить по номеру 112.

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