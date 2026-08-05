Победу над Японией отметят международным фестивалем в Хабаровске

В Хабаровске 8 августа пройдёт международный фестиваль, посвящённый Победе над милитаристской Японией, окончанию Второй мировой войны и освобождению Корейского полуострова. Праздник начнётся в 12:00 на набережной стадиона имени Ленина, сообщили в комитете по внутренней политике правительства Хабаровского края.
Главной темой фестиваля станет культура народов, живущих в регионе. Посетителям представят русские, армянские, таджикские и корейские ремёсла, а также декоративно-прикладное искусство коренных малочисленных народов Севера.
Фестиваль откроют торжественная церемония и концерт с участием коллективов Хабаровского края и Китая. На сцене прозвучат корейские барабаны, таджикские дутары, армянские дудуки, азербайджанские тары, узбекские найи и цыганские гитары.
Гости смогут примерить национальные костюмы, посетить фотозоны и мастер-классы по каллиграфии, попробовать традиционные блюда и поучаствовать в народных играх. Отдельную программу составят показательные выступления по борьбе на поясах, курешу, самбо и другим видам единоборств.
На набережной также откроют выставки о вкладе народов России в Победу в Великой Отечественной войне и героях специальной военной операции. Международный фестиваль проводится в Хабаровске с 2004 года.