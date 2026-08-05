Александр Шлеменко раскрыл омичам имя новорождённой дочки

«Всё у нас хорошо с Алёной. Алёна у нас молодец. Очень много спрашивают, кто же родился. Родилась дочка, зовут её Амелия. УЗИ мы не делали — для нас это был сюрприз, и мы этому сюрпризу рады. Теперь у нас три дочки и три сына», — поделился радостью Александр Шлеменко.