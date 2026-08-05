Александр Шлеменко раскрыл омичам имя новорождённой дочки

Омский боец ММА Александр Шлеменко записал новое видеообращение после выписки жены из роддома и рассказал, как они с супругой назвали шестого ребёнка. Кроме того, спортсмен признался, что до самых родов они не знали, кто появится на свет.
Как сообщил спортсмен в своих социальных сетях, у него и супруги Алёны родилась дочка, которую назвали Амелией. По словам спортсмена, мама и малышка чувствуют себя хорошо, и семья уже отправилась домой.
«Всё у нас хорошо с Алёной. Алёна у нас молодец. Очень много спрашивают, кто же родился. Родилась дочка, зовут её Амелия. УЗИ мы не делали — для нас это был сюрприз, и мы этому сюрпризу рады. Теперь у нас три дочки и три сына», — поделился радостью Александр Шлеменко.
Он также поблагодарил подписчиков за поздравления и тёплые пожелания, отметив, что их поддержка для семьи очень важна.
Напомним, о рождении шестого ребёнка Александр Шлеменко сообщил накануне.