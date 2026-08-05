Бастрыкин требует доклад по делу о нападениях бродячих собак в Саяногорске

В приёмную поступило обращение жителей Саяногорска. Они жалуются на длительное бездействие властей в решении проблемы безнадзорных собак. В нескольких микрорайонах города и в посёлке Майна животные регулярно нападают на людей. Обращения в инстанции результатов не дают.