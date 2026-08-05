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Бастрыкин требует доклад по делу о нападениях бродячих собак в Саяногорске

Обращения в инстанции результатов не дают.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался нападением бродячих собак на людей в Саяногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В приёмную поступило обращение жителей Саяногорска. Они жалуются на длительное бездействие властей в решении проблемы безнадзорных собак. В нескольких микрорайонах города и в посёлке Майна животные регулярно нападают на людей. Обращения в инстанции результатов не дают.

По данному факту в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил и.о. руководителя Дмитрию Вастьянову представить доклад о ходе расследования и принятых мерах.

Ранее мы сообщали, что в Минусинском округе собака покусала пятилетнюю девочку.