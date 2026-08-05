В Хабаровском крае число самозанятых растёт на 4,5 тысячи каждый месяц

Чаще всего жители края работают в сфере красоты, перевозят пассажиров и грузы, занимаются репетиторством и оказывают услуги ногтевого сервиса. Более 80% зарегистрированных самозанятых ведут деятельность как физические лица. За первые шесть месяцев 2026 года они перечислили в бюджет 321 миллион рублей — на 26% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост поступлений составил 85,7 миллиона рублей.