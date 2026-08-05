В Хабаровском крае число самозанятых растёт на 4,5 тысячи каждый месяц

В Хабаровском крае число плательщиков налога на профессиональный доход превысило 208 тысяч человек. Каждый месяц этот статус оформляют в среднем ещё 4,5 тысячи жителей региона, сообщили в пресс-службе правительства региона.
С начала действия специального налогового режима самозанятые задекларировали доходы на 6 миллиардов рублей и выдали 58 миллионов чеков. Средняя сумма одной покупки или оплаченной услуги составила около 1070 рублей.
Чаще всего жители края работают в сфере красоты, перевозят пассажиров и грузы, занимаются репетиторством и оказывают услуги ногтевого сервиса. Более 80% зарегистрированных самозанятых ведут деятельность как физические лица. За первые шесть месяцев 2026 года они перечислили в бюджет 321 миллион рублей — на 26% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост поступлений составил 85,7 миллиона рублей.
При этом самозанятым запрещено нанимать работников по трудовым договорам и одновременно пользоваться другим налоговым режимом. За полугодие налоговая служба выявила 644 таких нарушения и сняла их участников с учёта.