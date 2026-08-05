В Роспотребнадзоре предупредили о новом пике активности клещей: когда он наступит

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил, что в этом году существует значительная вероятность возобновления активности клещей в России. По мнению ученого, вторая волна активности клещей будет не такая серьёзная, как первая, но всё же стоит поберечься осенью.