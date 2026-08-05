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В Роспотребнадзоре предупредили о новом пике активности клещей: когда он наступит

Роспотребнадзор: новый пик активности клещей наступит уже в августе.

Источник: Комсомольская правда

Уже в конце августа с переходом на начало сентября наступит новый пик активности клещей. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.

«Роспотребнадзор информирует граждан о приближении второго пика активности клещей, который ожидается в конце августа — начале сентября, и призывает соблюдать меры личной профилактики», — говорится в сообщении.

Однако, добавили в ведомстве, и на данный момент, несмотря на снижение активности клещей, риск заражения опасными клещевыми инфекциями высок.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил, что в этом году существует значительная вероятность возобновления активности клещей в России. По мнению ученого, вторая волна активности клещей будет не такая серьёзная, как первая, но всё же стоит поберечься осенью.

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