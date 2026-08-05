22 земских работника культуры отправятся в муниципалитеты Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уже в августе 22 специалиста пополнят коллективы домов культуры, библиотек и детских школ искусств в городах и поселках региона. Большинство участников программы «Земский работник культуры» — выпускники 2026 года.
Молодые специалисты начнут работать в Ачинском, Боготольском, Енисейском, Ермаковском, Манско-Уярском, Мотыгинском, Рыбинском, Таймырском Долгано-Ненецком, Шарыповском, Шушенском и Эвенкийском муниципальных округах, а также в ЗАТО Солнечный.
Программа действует второй год и помогает привлекать кадры в учреждения культуры населенных пунктов, где проживают до 50 тысяч человек. Каждый участник получает единовременную выплату в размере 1 млн рублей и может распорядиться деньгами по своему усмотрению, уточнили в краевом министерстве культуры.
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