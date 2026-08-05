22 земских работника культуры отправятся в муниципалитеты Красноярского края

Программа действует второй год и помогает привлекать кадры в учреждения культуры населенных пунктов, где проживают до 50 тысяч человек. Каждый участник получает единовременную выплату в размере 1 млн рублей и может распорядиться деньгами по своему усмотрению, уточнили в краевом министерстве культуры.