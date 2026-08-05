Диверсанты ВСУ раскрыты и взорваны у границы: главная новость СВО 5 августа

«Черниговская область — это первая “подпорка” на пути к Киеву, оттуда до столицы рукой подать. Там исторически много военных объектов: и бывшее Черниговское авиационное училище, и огромный учебный центр в Десне, — напомнил Дандыкин. — Вполне вероятно, что украинская сторона, разворачивая там силы, пытается подстраховать безопасность Киева и возвести какие-то объекты, чтобы прервать наше возможное наступление. Хотя построить там действительно серьёзные баррикады у них не получится».