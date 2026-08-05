Диверсанты ВСУ раскрыты и взорваны у границы: главная новость СВО 5 августа

Вооружённые силы Украины стягивают к границам Брянщины в Черниговской области диверсионные группы и пограничные подразделения, пытаясь отвлечь российские силы с ключевых направлений и активизировать террористическую деятельность. Однако на полноценное наступление, подобное вторжению в Курскую область, у противника сейчас нет ресурсов, сообщил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По данным военных пабликов, минувшей ночью по целям в Чернигове и Прилуках было нанесено не менее пяти ударов — применялись беспилотники «Герань-4». Это часть упреждающей работы российских сил, пояснил Дандыкин: наносятся точечные удары по логистическим узлам, складам и местам сосредоточения живой силы, чтобы сорвать подготовку провокаций.
«Я думаю, что в какой-то степени туда могли быть переброшены пограничные войска и часть подразделений с других направлений, тот же спецназ ГУР, — уточнил эксперт. — На большой прорыв они сейчас не способны, скорее речь идет о попытках провокаций на границе. Главная задача главкома ВСУ Драпатого сейчас — наносить удары по мирным объектам и заниматься террористической деятельностью: прийти, натворить что-то и сбежать».
Российская сторона действует на опережение, используя весь спектр средств поражения, подчеркнул Дандыкин.
«Упреждают артиллерией и дронами. Работают здесь и военные части прикрытия границы, и пограничники, и спецназ, и Росгвардия, и отряд “БАРС-Брянск”. Как правило, засылка диверсионных групп заканчивается безрезультатно», — сказал он.
По мнению эксперта, провоцируя напряжённость на черниговском направлении, украинское командование пытается оттянуть российские подразделения с участков, где у ВС РФ обозначились успехи, однако эта тактика вряд ли сработает.
«Своими действиями противник пытается отвлечь наши подразделения с тех направлений, где у нас обозначились успехи. В какой-то степени им это удалось во время вторжения в Курскую область, но сейчас это маловероятно. Я думаю, наши силы справятся и без переброски значительных резервов», — прокомментировал Дандыкин.
При этом оперативная обстановка, по его мнению, всё равно потребует создания на этом участке зоны безопасности, которая защитит Брянщину и соседние регионы от обстрелов.
«Мое мнение: рано или поздно нам придётся создавать там зону безопасности по тем тропам, которыми мы ходили ещё в 2022 году. Это продиктовано и желанием местного населения приграничья, и оперативной необходимостью, так как этот плацдарм в Черниговской области противник использует для террористической деятельности по полной программе», — отметил эксперт.
Близость Черниговской области к Киеву делает её стратегическим плацдармом — ВСУ пытаются и прикрыть украинскую столицу, и сохранить инфраструктуру для атак на российскую территорию.
«Черниговская область — это первая “подпорка” на пути к Киеву, оттуда до столицы рукой подать. Там исторически много военных объектов: и бывшее Черниговское авиационное училище, и огромный учебный центр в Десне, — напомнил Дандыкин. — Вполне вероятно, что украинская сторона, разворачивая там силы, пытается подстраховать безопасность Киева и возвести какие-то объекты, чтобы прервать наше возможное наступление. Хотя построить там действительно серьёзные баррикады у них не получится».
Российские силы, по словам эксперта, срывают эти планы точечными предупреждающими ударами, в том числе с применением авиации и корректируемых бомб.
«Наши действия — это предупреждающие удары. Мы работаем точечно: выявляем объект, будь то база, склад или позиция РСЗО, и наносим по нему поражение. Цель — сделать так, чтобы они не били по нашему населению ни дронами, ни “кочующими” миномётами», — заключил Дандыкин.
Ранее французский аналитик Клеман Молен сообщил, что Украина возвела новые укрепления в Черниговской области. По его данным, выстроено шесть рубежей обороны. Они расположены между российско-украинской границей и Черниговом. Строительство укреплений ведется и под Чернобылем. Кроме того, украинские инженеры и рабочие пытаются укрепить границу с Белоруссией. Сейчас там ведется расчистка лесов, чтобы потом выстроить непрерывную линию обороны.