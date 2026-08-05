Три человека пострадали при съезде автобуса в кювет в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре рейсовый автобус № 112 съехал с дороги в кювет, в результате чего пострадали три человека. Авария произошла на трассе между городом и посёлком Галичный, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
По предварительным данным, во время движения автобус сломался, после чего оказался в левом кювете. Информация о состоянии пострадавших пока не уточняется.
На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты осматривают автобус и участок дороги, где произошла авария.
Полицейским предстоит установить точную причину поломки и восстановить обстоятельства ДТП. Проверка продолжается.