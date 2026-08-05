Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека пострадали при съезде автобуса в кювет в Комсомольске

По предварительным данным, во время движения автобус сломался, после чего оказался в левом кювете.

В Комсомольске-на-Амуре рейсовый автобус № 112 съехал с дороги в кювет, в результате чего пострадали три человека. Авария произошла на трассе между городом и посёлком Галичный, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

По предварительным данным, во время движения автобус сломался, после чего оказался в левом кювете. Информация о состоянии пострадавших пока не уточняется.

На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты осматривают автобус и участок дороги, где произошла авария.

Полицейским предстоит установить точную причину поломки и восстановить обстоятельства ДТП. Проверка продолжается.