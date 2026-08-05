Путин подписал закон о новых штрафах для маркетплейсов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о вводе административной ответственности для операторов цифровых платформ за нарушения правил работы с продавцами и пользователями.
Согласно документу, штрафы предусмотрены за необоснованную блокировку карточек товаров, ограничение доступа к личным кабинетам, нарушение правил размещения информации и отказ рассматривать жалобы и споры.
Размер взысканий для компаний может достигать 500 тысяч рублей. Также вводятся штрафы для продавцов за нарушения требований к размещению информации о товарах. Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.
Ранее KP.RU сообщал, что Путин подписал закон о всестороннем контроле за формированием цен на продовольственные товары по всей цепочке их движения. Норма позволит госорганам оперативно выявлять резкий рост стоимости продуктов и анализировать его причины.