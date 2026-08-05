На грани физических возможностей: шесть богатырей покажут мощь на турнире «Люди против машин» в Комсомольске

8 августа в 14:00 на Театральной площади Комсомольска-на-Амуре стартует фестиваль силового экстрима «Люди против машин». Шесть атлетов, известных под прозвищами «Татарин», «Малыш», «Танк», «Грузин», «Кореец» и «Кайман», выйдут на арену, чтобы бросить вызов тяжестям и собственным возможностям. Им предстоит грузить бочки и покрышки, поднимать 80-килограммовую гантель, проходить «ступени силы», жать аксель весом 130 кг и тянуть канат в дисциплине «арм-овер-арм». Зрелище обещает быть впечатляющим. Организаторы — Международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира» при поддержке Фонда президентских грантов. Специальный гость турнира — президент движения Михаил Паллер. Вход для зрителей свободный. Помимо соревнований, гостей ждут конкурсы, призы и розыгрыши.