Новую молочную ферму построят в районе имени Лазо на средства частного инвестора

Высокотехнологичный животноводческий комплекс на 1 тысячу голов построят в районе имени Лазо с использованием средств частного инвестора. По решению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина проект получил статус масштабного инвестиционного — это ускорит его запуск. Ферма расположится в поселке Новостройка на площади 140 га, из которых 30 га пойдут под застройку, а остальное под кормовые угодья. «Наш проект предполагает создание высокотехнологичного животноводческого комплекса полного цикла. Мы заранее начали мелиоративные работы и уже выращиваем сельскохозяйственные культуры. В перспективе на этих площадях заложим кормовые культуры для обеспечения поголовья собственной качественной кормовой базой», — рассказал представитель компании «Лазовское молоко». Новый комплекс позволит производить в регионе больше собственного молока. Благодаря этому в магазинах станет больше местной продукции и зависимость от поставок из других регионов снизится.