Для строящейся школы в красноярском Мичуринском начали закупать мебель и технику

Управление капитального строительства Красноярска комплектует новую школу на 1280 мест в микрорайоне Мичуринский. Всего предусмотрено 56 закупочных лотов на приобретение мебели, техники и оборудования. На это выделено 158 млн рублей.
В кабинет труда уже купили инструменты и верстаки, для пищеблока — варочный котёл и весы. Также изготавливаются кресла для актового зала, офисная и библиотечная мебель, парты и стулья, гардеробная система, диваны, стеллажи.
На стадии заключения контракты на поставку телевизоров, технологического оборудования, информационных досок, цифровых пианино. Идет поиск поставщиков офисных кресел и стульев, а также металлической кухонной мебели. Готовятся закупки для линии раздачи и кухонного оборудования, обеденных групп, персональных компьютеров, спортивного оборудования, столов для кабинетов физики и химии и др.
«Поставки в школу начнутся в середине сентября. Сейчас в здании идет чистовая отделка. Подрядчик красит стены, укладывает кафель и линолеум, ведет электромонтажные работы. На пришкольной территории ведется благоустройство, рабочие укладывают брусчатку, обустраивают спортивное ядро. Во внутреннем дворе готовится основание под детские площадки», — рассказал и.о. руководителя Управления капитального строительства Александр Парамыгин.
В настоящее время общая строительная готовность школы — 78%. По поручению мэра Красноярска Сергея Верещагина, она должна быть сдана в декабре — на 2 месяца раньше контрактных сроков, чтобы образовательный процесс начался с третьей четверти.