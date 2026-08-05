Для строящейся школы в красноярском Мичуринском начали закупать мебель и технику

На стадии заключения контракты на поставку телевизоров, технологического оборудования, информационных досок, цифровых пианино. Идет поиск поставщиков офисных кресел и стульев, а также металлической кухонной мебели. Готовятся закупки для линии раздачи и кухонного оборудования, обеденных групп, персональных компьютеров, спортивного оборудования, столов для кабинетов физики и химии и др.