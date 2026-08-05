Жительница города Шарыпово выиграла два суда против маркетплейса

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, сначала женщина приобрела у индивидуального предпринимателя наушники. Однако прошло несколько дней, гаджет сломался. Во втором случае другой продавец ввел ее в заблуждение. В описании к товару был указан слот для СИМ-карты в камере уличного видеонаблюдения. На самом деле слота не было.