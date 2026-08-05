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Путин распорядился отметить 700-летие Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря

Российский лидер Владимир Путин поручил организовать празднование юбилея одного из древнейших монастырей России — Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря в Костроме. 700-летие его основания будет отмечаться в 2030 году. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Life.ru

«В связи с исполняющимся в 2030 году 700-летием основания Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря (город Кострома) постановляю: 1. Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2030 году 700-летия основания Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря», — говорится в документе.

Правительству Российской Федерации отведено шесть месяцев на формирование оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, а также на утверждение плана основных событий. Рекомендовано также привлечь к этой работе региональные власти для совместного участия в организации юбилея.

Ранее фрагмент редкого для своего времени огнестрельного оружия обнаружили археологи во время раскопок в Троице-Сергиевой лавре. Находка относится к XVI-XVII векам и могла принадлежать одному из защитников монастыря во время осады 1608−1610 годов. Деталь нашли в землянке, где в период боевых действий укрывались люди. Она оказалась пороховой полкой от колесцового замка — механизма, который использовали для воспламенения заряда.

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