Путин распорядился отметить 700-летие Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря

Ранее фрагмент редкого для своего времени огнестрельного оружия обнаружили археологи во время раскопок в Троице-Сергиевой лавре. Находка относится к XVI-XVII векам и могла принадлежать одному из защитников монастыря во время осады 1608−1610 годов. Деталь нашли в землянке, где в период боевых действий укрывались люди. Она оказалась пороховой полкой от колесцового замка — механизма, который использовали для воспламенения заряда.