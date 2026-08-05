Данные о границах 4 370 территориальных зон в Красноярском крае внесли в ЕГРН

В Красноярском крае близится к завершению процесс фиксации границ территориальных зон: этот показатель достиг 91% от общего числа. За прошедшие месяцы текущего года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) была добавлена информация о границах 552 таких зон. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Красноярскому краю. По данным на 1 июля 2026 года, в ЕГРН уже содержатся сведения о 4 370 зонах из 4 806 существующих в регионе. Территориальные зоны представляют собой участки, для которых в правилах землепользования и застройки установлены их пределы, а также конкретные регламенты строительства, параметры и допустимые способы эксплуатации земельных участков и прочих объектов недвижимости в населенных пунктах и муниципалитетах. Для каждой из подобных зон установлен градостроительный регламент. Он устанавливает правовой режим использования земельных участков, а также всех объектов над и под их поверхностью в целях возведения и дальнейшей эксплуатации капитальных строений. В соответствии с законом информация о границах данных зон должна в обязательном порядке вноситься в ЕГРН. Включение этой информации в реестр предоставляет гражданам, предпринимательскому сообществу и государственным структурам следующие преимущества: Оптимизация административных процессов. Сокращаются сроки определения допустимых способов эксплуатации земли. Собственник получает ясное представление о разрешенных вариантах использования своего имущества согласно его назначению, что позволяет предотвратить бюрократические нарушения. Повышение инвестиционной привлекательности. Детальное территориальное зонирование уменьшает юридические риски для коммерческих структур. Это формирует прозрачные правила для запуска новых инициатив и стимулирует приток дополнительного капитала от инвесторов, которым важна прогнозируемая динамика развития территорий.