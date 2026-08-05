Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для новой красноярской школы в Мичуринском закупают мебель, технику и оборудование

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В микрорайоне Мичуринский идет активная подготовка к открытию новой школы.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В микрорайоне Мичуринский идет активная подготовка к открытию новой школы.

Для образовательного учреждения уже начали закупать мебель, технику и необходимое оборудование. На эти цели направят 158 млн рублей.

Как сообщили в Управлении капитального строительства, всего предстоит провести 56 закупок. Часть оборудования уже приобретена. Так, для кабинета труда закупили верстаки и инструменты, а для пищеблока — варочный котел и весы.

Кроме того, сейчас изготавливают парты, стулья, мебель для библиотеки и административных помещений, кресла для актового зала, гардеробные системы, диваны и стеллажи.

В ближайшее время планируется заключить контракты на поставку телевизоров, цифровых пианино, интерактивных досок и технологического оборудования. Впереди закупка компьютеров, спортивного инвентаря, оборудования для кабинетов физики и химии, мебели для столовой и других предметов, необходимых для работы школы.

Поставки оборудования начнутся в середине сентября.

Тем временем на строительной площадке продолжаются отделочные работы. Строители красят стены, укладывают плитку и линолеум, выполняют электромонтаж. На прилегающей территории благоустраивают двор, монтируют спортивные площадки, укладывают брусчатку и готовят основания для игровых зон.

Сейчас готовность школы, рассчитанной на 1280 учеников, составляет 78%. Объект строится за счет средств краевого и городского бюджетов.

По поручению главы Красноярска Сергея Верещагина школу планируют сдать в декабре — на два месяца раньше предусмотренного контрактом срока, чтобы ученики смогли начать занятия в новом здании с третьей четверти.