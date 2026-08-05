Для новой красноярской школы в Мичуринском закупают мебель, технику и оборудование

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В микрорайоне Мичуринский идет активная подготовка к открытию новой школы.
Для образовательного учреждения уже начали закупать мебель, технику и необходимое оборудование. На эти цели направят 158 млн рублей.
Как сообщили в Управлении капитального строительства, всего предстоит провести 56 закупок. Часть оборудования уже приобретена. Так, для кабинета труда закупили верстаки и инструменты, а для пищеблока — варочный котел и весы.
Кроме того, сейчас изготавливают парты, стулья, мебель для библиотеки и административных помещений, кресла для актового зала, гардеробные системы, диваны и стеллажи.
В ближайшее время планируется заключить контракты на поставку телевизоров, цифровых пианино, интерактивных досок и технологического оборудования. Впереди закупка компьютеров, спортивного инвентаря, оборудования для кабинетов физики и химии, мебели для столовой и других предметов, необходимых для работы школы.
Поставки оборудования начнутся в середине сентября.
Тем временем на строительной площадке продолжаются отделочные работы. Строители красят стены, укладывают плитку и линолеум, выполняют электромонтаж. На прилегающей территории благоустраивают двор, монтируют спортивные площадки, укладывают брусчатку и готовят основания для игровых зон.
Сейчас готовность школы, рассчитанной на 1280 учеников, составляет 78%. Объект строится за счет средств краевого и городского бюджетов.
По поручению главы Красноярска Сергея Верещагина школу планируют сдать в декабре — на два месяца раньше предусмотренного контрактом срока, чтобы ученики смогли начать занятия в новом здании с третьей четверти.