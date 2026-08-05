В Астане усилили рейды против нетрезвых водителей

В Астане полиция усиливает контроль за нетрезвыми водителями, а число выявленных нарушителей уже приблизилось к тысяче, передает DKNews.kz.
Сотрудники Департамента полиции Астаны продолжают масштабную профилактическую работу, направленную на снижение аварийности и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения.
Особый акцент сделан на выявлении водителей, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента полиции.
Каждые выходные проходят рейды.
В столице регулярно проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель — преступник!».
Во время рейдов полицейские проверяют автомобилистов и выявляют водителей, которые садятся за руль в состоянии опьянения. Главная задача — не наказание ради статистики, а предотвращение аварий и сохранение человеческих жизней.
Цифры, которые настораживают.
С начала 2026 года к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения привлечены около 1000 водителей.
Еще 69 человек стали фигурантами уголовных дел за управление транспортом после лишения водительских прав.
Эти показатели показывают, что проблема остается одной из самых серьезных угроз безопасности на дорогах столицы.
Новый случай произошел в выходные.
Во время патрулирования сотрудники полиции остановили автомобиль Audi, за рулем которого находился 28-летний мужчина.
Полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.
По решению суда нарушитель получил 15 суток административного ареста. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами сроком на семь лет.
Что это меняет.
Нетрезвое вождение остается одной из главных причин тяжелых дорожно-транспортных происшествий.
В Департаменте полиции Астаны напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения представляет реальную угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения. Именно поэтому профилактические рейды и жесткие меры ответственности остаются одним из ключевых инструментов борьбы с аварийностью.