Врач Кондрахин сказал, кому опасны магнитные бури

В августе Землю накрыла первая в этом месяце магнитная буря, и, хотя она была несильной, многие традиционно списывают на нее недомогание. Действительно ли геомагнитные колебания способны навредить здоровью и чей организм наиболее уязвим перед космической погодой, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.
Специалист отметил, что вопреки распространенному мнению, с точки зрения физики магнитная буря не представляет прямой угрозы для тканей и органов человека. Он сравнил ее воздействие с процедурой МРТ, которая ощутимо мощнее, но абсолютно безвредна.
«По большому счету, магнитная буря не опасна вообще никому. Это магнитная аномалия, которая на поверхности Земли для нашего организма не принесет никакого влияния. Самый простой пример: магнитно-резонансное исследование. Там используется большое количество магнитов, и их мощность огромна. Исследование длится минут двадцать, и люди никак не чувствуют себя хуже, хотя это воздействие гораздо сильнее, чем то, что прилетает к нам во время магнитной бури. Поэтому сама по себе она здоровье не изменит», — заверил Кондрахин.
Однако врач признал, что множество людей в дни геомагнитных возмущений действительно ощущают упадок сил. Причина, по его словам, кроется не в прямом влиянии магнитного поля на тело, а в реакции мозга на изменения в окружающей среде. Человек не имеет специальных рецепторов для ощущения магнитных колебаний, но мозг фиксирует некие перемены и трактует их как потенциальную угрозу, запуская режим энергосбережения.
«Когда что-то меняется вокруг, мозг не понимает, что именно произошло, и считает, что случилось нечто нехорошее. Он затаивается и старается разобраться в происходящем. Из-за этого снижается работоспособность и активность. Человек в принципе ничего не ощутит физически, но именно в этот момент у него может появиться апатия, слабость, сонливость. Ничего страшного со здоровьем не будет, но снижение активности — будет», — пояснил Кондрахин.
Даже мощные бури, которые выводят из строя спутники и создают электромагнитные помехи, не оказывают существенного влияния на организм напрямую. Собеседник издания напомнил, что в теле нет крупных металлических элементов, способных реагировать на геомагнитное поле. Что касается крови, то и здесь колебания не выходят за пределы погрешности.
«Если мы возьмем бурю уровня Kp-9 — это экстремально мощное событие, — то человеческий организм отреагирует лишь снижением активности. У нас нет металлических частей, чтобы как-то существенно ответить на возмущение. Кровь, в гемоглобине которой содержится железо, даст небольшую реакцию, возможно, легкое сгущение, но это будет в рамках статистической погрешности. Мы это никак не ощутим. Если бы мы не были защищены магнитной мантией Земли, тогда, может быть, и почувствовали бы, но сейчас — нет», — уточнил медик.
Однако есть категория людей, для которых магнитные бури становятся заметным испытанием. Это пациенты с хроническими заболеваниями. Их «сломанный» организм остро реагирует на любые перемены внешней среды, будь то дождь, снег или колебания атмосферного давления. Магнитная буря для них — дополнительный стрессогенный фактор, который обостряет имеющиеся недуги.
«У людей, страдающих гипертонической болезнью, реакция организма на изменения — стрессовая, поэтому у них повышается давление. И поскольку их давление изначально находится не в лучшем состоянии, скачок будет заметнее всего. Это некритично, но дискомфортно. То же самое с сердечно-сосудистыми заболеваниями: организм попадает в некомфортные условия, это для него стресс, поэтому сердце и сосуды будут реагировать», — резюмировал Кондрахин.