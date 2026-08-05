Врач Кондрахин сказал, кому опасны магнитные бури

«Если мы возьмем бурю уровня Kp-9 — это экстремально мощное событие, — то человеческий организм отреагирует лишь снижением активности. У нас нет металлических частей, чтобы как-то существенно ответить на возмущение. Кровь, в гемоглобине которой содержится железо, даст небольшую реакцию, возможно, легкое сгущение, но это будет в рамках статистической погрешности. Мы это никак не ощутим. Если бы мы не были защищены магнитной мантией Земли, тогда, может быть, и почувствовали бы, но сейчас — нет», — уточнил медик.