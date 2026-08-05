Необычных военных нашли у Запорожья вместе с особо секретной техникой

Примечательно, что это не первые иностранные наемники на этом направлении. Всего в рядах ВСУ, по разным данным, служат около 16,5 тысяч иностранных боевиков из более чем 70 стран. Однако американцы — это особая каста. Осенью 2025 года СМИ писали, что каждый десятый наемник в рядах ВСУ — американец. И теперь эти «десятые» оказались в эпицентре событий на Запорожье.