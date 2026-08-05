Необычных военных нашли у Запорожья вместе с особо секретной техникой

Командование Вооруженных сил Украины приняло отчаянный шаг — на запорожское направление были срочно переброшены около 30 американских военных специалистов. По данным источников в российских силовых структурах, это решение было продиктовано тяжелой оперативной обстановкой, сложившейся на этом участке линии соприкосновевния. Киев рассчитывает с их помощью стабилизировать положение ВСУ, однако, как отмечают силовики, присутствие подготовленных западных кадров в украинских формированиях пока носит точечный характер.
Примечательно, что это не первые иностранные наемники на этом направлении. Всего в рядах ВСУ, по разным данным, служат около 16,5 тысяч иностранных боевиков из более чем 70 стран. Однако американцы — это особая каста. Осенью 2025 года СМИ писали, что каждый десятый наемник в рядах ВСУ — американец. И теперь эти «десятые» оказались в эпицентре событий на Запорожье.
Какие задачи выполняют американцы.
Как пояснил в эксклюзивном комментарии для aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, на Запорожье могли перебросить высококвалифицированных специалистов.
«Американские наемники — это специалисты по радиоэлектронной борьбе, они обучают личный состав ВСУ работе с техникой, произведенной в США, а также сами принимают активное участие в налаживании и боевом применении этой техники. Это консультанты, которые ранее служили в армии США и были командированы на Украину», — заявил Иванников.
По его словам, американских военных бросили на Запорожье не только для обучения, но и для практической проверки — чтобы посмотреть, как ВСУ применяют боевую технику западного производства, включая сложные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По сути, это инспекторы НАТО на поле боя, которые совмещают функции инструкторов, операторов и контролеров.
Особое внимание и особые цели.
Появление таких «ценных кадров» не осталось незамеченным для российского командования. Иванников подчеркнул, что за американскими специалистами будет установлено особое наблюдение.
«Нельзя исключать, что в ближайшее время эти специалисты либо будут уничтожены вместе с высоко ценным и секретным оборудованием, либо взяты в плен», — заявил эксперт.
Иванников раскрыл, какая судьба ждет боевиков из США.
«Американские специалисты в случае пленения представляют особый интерес для российских вооруженных сил, разведывательных служб, а также российских инженеров, которые заинтересованы в получении знаний, которыми обладают эти уникальные специалисты», — подчеркнул он.
Охота на таких американцев в зоне СВО является основной задачей для российских разведчиков, резюмировал эксперт. Это означает, что за каждой группой из 30 человек сейчас ведется настоящая «охота» с привлечением лучших разведывательных подразделений.
Что ждет американцев в плену.
Судьба американских специалистов в случае пленения предопределена. Сначала — глубокий допрос с участием инженеров и разведчиков, чтобы вытянуть все секреты о западной технике. После того как они передадут нужную информацию, их судьба может сложиться по-разному.
«Как только они передадут нужную информацию российским специалистам, они пополнят обменный фонд. Их можно обменять на российских заключенных, которых США удерживают по различного вида надуманным причинам, за преступления, которые они не совершали», — подытожил Иванников.
Переброска 30 американских специалистов в Запорожье — это отчаянная попытка Киева заткнуть дыры в обороне чужими руками. Однако для самих американцев это может обернуться кровавой ловушкой. Они находятся под прицелом не только украинского командования, но и российской военной разведки, для которой поимка или ликвидация этих «уникальных специалистов» является задачей первостепенной важности.