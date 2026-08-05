В Красноярском крае ввели тотальный контроль за предприятиями в НМУ

— Новый порядок чётко регламентирует, как предприятия должны действовать во время НМУ. Мы усиливаем контроль, сокращаем время реагирования и делаем систему более прозрачной, что позволит оперативнее снижать выбросы в периоды безветрия и улучшать качество воздуха в городах, — сказала Юлия Гуменюк, первый замминистра экологии Красноярского края.