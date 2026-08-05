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В Красноярском крае ввели тотальный контроль за предприятиями в НМУ

Теперь контроль за выбросами станет строже, а сроки отчётности — жёстче.

Источник: KrasnoyarskMedia

Министерство экологии Красноярского края вводит новые правила для промышленности. Документ актуализирован по новым федеральным требованиям, вступившими в силу с 1 марта 2026 года. Теперь контроль за выбросами станет строже, а сроки отчётности — жёстче.

После получения прогноза НМУ от Среднесибирского УГМС Минэкологии информирует заводы через цифровую «Платформу НМУ» в течение одного рабочего дня. Компании должны немедленно приступить к сокращению производства или включению очистных систем.

Данные о выполненных мероприятиях компании обязаны предоставить до 10-го числа месяца, следующего за периодом действия режима.

Информация о нарушениях будет незамедлительно передаваться в прокуратуру Красноярского края для принятия мер прокурорского реагирования.

— Новый порядок чётко регламентирует, как предприятия должны действовать во время НМУ. Мы усиливаем контроль, сокращаем время реагирования и делаем систему более прозрачной, что позволит оперативнее снижать выбросы в периоды безветрия и улучшать качество воздуха в городах, — сказала Юлия Гуменюк, первый замминистра экологии Красноярского края.

Обновление регламента проводится в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие».

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.