Минобороны РФ: военные ликвидировали склад с дронами ВСУ

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по складу с беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне ответственности группировки “Восток”. Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении.