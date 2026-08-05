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Минобороны РФ: военные ликвидировали склад с дронами ВСУ

Российские военные ликвидировали склад с беспилотными летательными аппаратами украинских войск, удар нанёс истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали склад с беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанёс истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России. Были применены авиабомбы.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по складу с беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне ответственности группировки “Восток”. Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что после подтверждения от разведки информации о ликвидации цели экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.

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