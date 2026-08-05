Димаш и Чарынский каньон стали частью необычного проекта в Аргентине

Автором инициативы стала преподаватель Паола Ромина Профета. В течение года ученики школы № 13 работали над проектом под названием «Имена и идентичность: от знакомства с Казахстаном к выбору собственного жизненного пути». Основой проекта стал вопрос о значении слова «Казахстан». Изучая происхождение названия страны, ее историю, традиции, музыку и культурные символы, дети постепенно перешли к исследованию собственной национальной идентичности.