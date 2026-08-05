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Димаш и Чарынский каньон стали частью необычного проекта в Аргентине

В аргентинском городе Эсейса завершился необычный образовательный проект, благодаря которому школьники смогли познакомиться с культурой Казахстана и изучить историю своей страны, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Автором инициативы стала преподаватель Паола Ромина Профета. В течение года ученики школы № 13 работали над проектом под названием «Имена и идентичность: от знакомства с Казахстаном к выбору собственного жизненного пути». Основой проекта стал вопрос о значении слова «Казахстан». Изучая происхождение названия страны, ее историю, традиции, музыку и культурные символы, дети постепенно перешли к исследованию собственной национальной идентичности.

Особое внимание в рамках проекта было уделено сходствам между двумя странами. Школьники сравнили:

Чарынский каньон с ущельем Кебрада-де-лас-Кончас; озеро Каинды — с Вилья-Трафуль;долину Торыш — с аргентинской Лунной долиной.

Одной из центральных частей проекта стало знакомство с творчеством Народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена. Ученики посмотрели и проанализировали клип «Love’s Not Over Yet», обсудили его сюжет, а затем написали письма артисту, предложив собственные варианты продолжения истории и пригласив его посетить Аргентину.

Также стало известно, что археологи из Казахстана и России нашли на Алтае новые тюркские поминальные комплексы.