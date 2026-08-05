Димаш и Чарынский каньон стали частью необычного проекта в Аргентине

Автором инициативы стала преподаватель Паола Ромина Профета. В течение года ученики школы № 13 работали над проектом под названием «Имена и идентичность: от знакомства с Казахстаном к выбору собственного жизненного пути». Основой проекта стал вопрос о значении слова «Казахстан». Изучая происхождение названия страны, ее историю, традиции, музыку и культурные символы, дети постепенно перешли к исследованию собственной национальной идентичности.
Особое внимание в рамках проекта было уделено сходствам между двумя странами. Школьники сравнили:
Чарынский каньон с ущельем Кебрада-де-лас-Кончас; озеро Каинды — с Вилья-Трафуль;долину Торыш — с аргентинской Лунной долиной.
Одной из центральных частей проекта стало знакомство с творчеством Народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена. Ученики посмотрели и проанализировали клип «Love’s Not Over Yet», обсудили его сюжет, а затем написали письма артисту, предложив собственные варианты продолжения истории и пригласив его посетить Аргентину.
Также стало известно, что археологи из Казахстана и России нашли на Алтае новые тюркские поминальные комплексы.