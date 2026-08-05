«Зеленский во время действия своего 40-дневного плана использовал по большей части оружие западных стран для ударов по мирным гражданам России. И сегодня именно западные страны, страны Евросоюза виновны в гибели взрослых и детей, которые были на пляже в Геленджике во время удара украинского беспилотника. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и вся эта сумасшедшая камарилья на сегодняшний день открыто воюют против мирных граждан. Они закрепили за собой статус террористов», — пояснил генерал.