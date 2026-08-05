Истек срок 40-дневного плана Владимира Зеленского по «принуждению» России к завершению конфликта. План провалился.
Казачий генерал Виктор Водолацкий в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, почему глава киевского режима потерпел очередное поражение и кто за это ответит.
Тайный смысл плана Зеленского.
Напомним, в конце июня глава киевского режима анонсировал 40-дневную кампанию, которая должна была заставить Москву прекратить конфликт. При этом за это время ничего коренным образом не изменилось.
«40-дневный план Зеленский объявил в первую очередь для своих западных кураторов, о том, что вся помощь в виде оружия будет использоваться для ударов по территории внутри России. И мы видели, что Зеленский показал своим кураторам, что он использовал за это время в большей степени, процентов 90, именно оружие западных стран против мирных граждан, против людей, которые работали, отдыхали», — пояснил генерал.
Почему план провалился.
Водолацкий подчеркнул, что план Зеленского провалился из-за успешной работы российских военных.
«Зеленский за эти 40 дней хотел провести массовые террористические атаки против мирных граждан России. Почему ему это не удалось? Потому что наши системы ПВО сработали очень эффективно, уничтожены тысячи беспилотных систем, которые были направлены на мирные города и районы нашей страны», — отметил он.
Российские средства противовоздушной обороны отразили атаки. Тысячи дронов были сбиты, не достигнув целей. Это позволило сохранить жизни многих мирных граждан и предотвратить масштабные разрушения.
Трагедия в Геленджике и вина Запада.
Западные страны напрямую виновны в гибели людей в Геленджике в результате удара украинского БПЛА, сообщил генерал Виктор Водолацкий.
Напомним, 3 августа из-за падения беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, в том числе трое детей. Позже стало известно о гибели еще одного ребенка. Число пострадавших, по последним данным, увеличилось до 58 человек. По данным ФМБА России, 49 пациентов получили медицинскую помощь и более 80 — психологическую.
«Зеленский во время действия своего 40-дневного плана использовал по большей части оружие западных стран для ударов по мирным гражданам России. И сегодня именно западные страны, страны Евросоюза виновны в гибели взрослых и детей, которые были на пляже в Геленджике во время удара украинского беспилотника. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и вся эта сумасшедшая камарилья на сегодняшний день открыто воюют против мирных граждан. Они закрепили за собой статус террористов», — пояснил генерал.
Ответственность Европы неизбежна.
Лидеры западных стран понесут ответственность за гибель российских мирных жителей при атаках ВСУ вместе с руководством Украины, подчеркнул Водолацкий.
«Сегодня именно Запад воюют против российских мирных граждан. В том числе Макрон и Мерц. Но они должны понимать, что наш Следственный комитет полностью фиксирует все случаи террористических атак на РФ. Каждый летящий в Россию беспилотник имеет своего производителя. Это Польша, Германия, Франция, Великобритания. Эти страны будут нести солидарную ответственность за все деяния, которые сейчас происходят на нашей территории и против наших мирных граждан», — пояснил эксперт.
Водолацкий назвал некоторых лидеров западных стран последователями Адольфа Гитлера и его ближайшего соратника Германа Геринга.
«Тогда вся эта нацистская свора, начиная войну против Советского союза, даже не думала, что будет осуждена и повешена. Геринг успел сам отравиться. И сейчас потомки этих нацистов должны понимать, что наступит момент, когда они тоже понесут наказание как военные преступники и террористы», — подчеркнул генерал.
Провал и расплата.
40-дневный план Зеленского провалился. Российская ПВО отразила тысячи атак, а попытки терроризировать мирное население не достигли цели.
Однако трагедия в Геленджике показала, что Запад несёт прямую ответственность за гибель людей. Производители оружия — Польша, Германия, Франция, Великобритания — будут привлечены к ответственности. Макрон, Мерц и другие лидеры, поставляющие оружие Киеву, не избегут наказания.
История уже знает примеры, когда нацистские преступники были осуждены. Следующий урок будет для тех, кто сегодня финансирует террор.