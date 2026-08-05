Учёные предлагают к 2200-му сократить население Земли до 4 млрд

Международная группа исследователей опубликовала в журнале Sustainable Development долгосрочный сценарий, который, по их мнению, позволит снизить экологическое давление на планету. Авторы предлагают к 2200 году сократить численность населения Земли с нынешних 8,3 до 4 миллиардов человек. Такой демографический переход, по их расчётам, приведёт к уменьшению потребления ресурсов, сокращению загрязнений, ослаблению конкуренции за воду и продовольствие, а также создаст условия для восстановления дикой природы. При этом учёные подчёркивают: речь идёт исключительно о добровольных механизмах, а не о принудительных мерах.