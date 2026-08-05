Учёные предлагают к 2200-му сократить население Земли до 4 млрд

Международная группа исследователей опубликовала в журнале Sustainable Development долгосрочный сценарий, который, по их мнению, позволит снизить экологическое давление на планету. Авторы предлагают к 2200 году сократить численность населения Земли с нынешних 8,3 до 4 миллиардов человек. Такой демографический переход, по их расчётам, приведёт к уменьшению потребления ресурсов, сокращению загрязнений, ослаблению конкуренции за воду и продовольствие, а также создаст условия для восстановления дикой природы. При этом учёные подчёркивают: речь идёт исключительно о добровольных механизмах, а не о принудительных мерах.
Единственными допустимыми инструментами авторы называют расширение доступа девочек к образованию, особенно в странах с низким уровнем дохода, и добровольное планирование семьи. «Когда женщины свободны решать, сколько детей иметь, коэффициент рождаемости, как правило, опускается до уровня замещения или ниже», — поясняют исследователи. Они уверены, что такой подход будет особенно полезен для регионов, где ресурсов не хватает уже сейчас, а более медленный рост населения снизит нагрузку на экономику и инфраструктуру.
Авторы подчёркивают, что их предложение — не экстренная мера, а постепенный переход, рассчитанный почти на два столетия. По их мнению, этот сценарий позволит повысить качество жизни в долгосрочной перспективе и смягчить климатический кризис. Однако они признают, что реализация идеи потребует глобальных изменений в образовательной и социальной политике, а также пересмотра экономических моделей, ориентированных на постоянный рост населения.