Новости Красноярска 5 августа: бензин, жуткие ДТП, приговор Ханагяну

Главной новостью стало резкое снижение цен. В крупной краевой сети стоимостьлитра АИ-92 рухнула более чем на 20 рублей и сейчас составляет около 63 рублей. АИ-95 продают примерно по 67 рублей, а дизельное топливо — по 84 рубля. Дорогимостается лишь премиальный АИ-98 (около 121 рубля). Правда, на некоторых станцияхэтой же сети ценники уже поползли обратно вверх.