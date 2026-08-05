Новости Красноярска 5 августа: бензин, жуткие ДТП, приговор Ханагяну

Свердловскому району Красноярска назначили нового прокурора. Глава «ПромСтроя» Декард Ханагян, фигурировавший в деле экс-мэра Владислава Логинова, получил условный срок за картельный сговор и отмывание денег. На трассах края произошло сразу несколько жутких смертельных ДТП. Главные новости 5 августа 2026 года читайте в специальном обзоре «АиФ-Красноярск».
Что с бензином в Красноярске 5 августа 2026: цены, очереди, лимиты.
Топливный рынок края начинает постепенно стабилизироваться. Региональный штаботмечает, что новые партии горючего позволили пополнить резервы АЗС и снизитьажиотажный спрос. Ситуация заметно улучшилась: автомобилисты перестали массовозапасаться бензином в канистры, благодаря чему сократились очереди.
Однако в отдаленных населенных пунктах со сложной логистикой обстановка все ещеможет отличаться, а в Минусинском округе сохраняется лимит на продажу — неболее 20 литров в одни руки.
Главной новостью стало резкое снижение цен. В крупной краевой сети стоимостьлитра АИ-92 рухнула более чем на 20 рублей и сейчас составляет около 63 рублей. АИ-95 продают примерно по 67 рублей, а дизельное топливо — по 84 рубля. Дорогимостается лишь премиальный АИ-98 (около 121 рубля). Правда, на некоторых станцияхэтой же сети ценники уже поползли обратно вверх.
Крупные федеральные заправки удерживают аналогичные прайсы: АИ-92 — около 63рублей, АИ-95 — 67 рублей, дизель — 83,56 рубля. А вот у независимых операторовтопливо по-прежнему обходится водителям дорого: АИ-92 продают в районе 80,4рубля, АИ-95 — 85,4 рубля, а дизель достигает почти 100 рублей.
Приговор главе «ПромСтроя» Декарду Ханагяну.
В Красноярске вынесли приговор руководителю скандально известнойдорожно-строительной компании «ПромСтрой» Декарду Ханагяну. Суд признал еговиновным в отмывании денег и картельном сговоре, назначив наказание в виде 2,5лет лишения свободы условно. Мягкий приговор объясняется сделкой со следствием —после задержания Ханагян подписал досудебное соглашение с прокурором.
В доход государства у бизнесмена конфискуют 37 миллионов рублей и имущество ввиде дорожного катка. Обвинению удалось доказать, что Ханагян вывел из оборотакомпании 39 миллионов рублей через фиктивные контракты. Право на ремонткрасноярских дорог его предприятие получало благодаря незаконным соглашениям сдиректорами муниципальных структур — УДИБ и САТП.
Задержание Ханагяна в июне 2024 года стало отправной точкой для масштабногорасследования, которое вывело силовиков на целую цепочку высокопоставленныхчиновников, включая экс-главу Красноярска Владислава Логинова.
Смертельные ДТП в Красноярском крае 4−5 августа 2026.
Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах трагической аварии на автодорогеБерезовка — Маганск. Днем 20-летний парень за рулем Lada Priora выехал навстречную полосу, где врезался в Mitsubishi Pajero под управлением 62-летнегомужчины. После удара отечественная легковушка улетела в кювет.
В результате ДТП 41-летняя пассажирка Lada скончалась на месте до прибытияврачей, самого водителя госпитализировали. Полицейские выяснили, что молодойчеловек вообще не имел водительских прав и ехал без полиса ОСАГО, а всенаходящиеся в салоне не были пристегнуты ремнями безопасности. По фактусмертельной аварии проводится процессуальная проверка.
Еще одно серьезное ДТП произошло вечером на 871-м километре той же трассы вБерезовском районе. 64-летний водитель Toyota Fielder выехал на встречную полосуи столкнулся с автомобилем «ГАЗель». От удара грузовичок выбросило на «встречку’прямо под многотонную фуру Sany. Водитель “ГАЗели” погиб на месте, мужчину изToyota доставили в больницу. Смертельная авария попала на видео, опубликовали его в нашем MAX.
Наезд на самокатчика в Ачинске: штраф для подростка и родителей.
В Ачинске 46-летняя женщина за рулем Toyota Corolla сбила 16-летнего юношу нанерегулируемом пешеходном переходе. Подросток грубо нарушил правила — онпересекал проезжую часть на самокате, не спешившись. Пострадавшегогоспитализировали в больницу с травмами.
Автоинспекторы возбудили против подростка административное дело за нарушениеПДД, ему грозит штраф 800 рублей. Кроме того, полицейские составили материал народителей школьника за ненадлежащее воспитание. В отношении водителя иномаркитакже заведено дело о нарушении правил, повлекшем причинение вреда здоровью. ВГАИ отмечают, что только за июль в Ачинском округе произошло 13 аварий сучастием несовершеннолетних.
Кто стал новым прокурором Свердловского района в Красноярске?
Свердловский район краевой столицы получил нового прокурора. ПриказомГенпрокурора РФ должность занял Владимир Плотников. Назначенца представилколлективу глава надзорного ведомства края Роман Тютюник. Плотников работает ворганах прокуратуры с 2008 года, а с 2020 года возглавлял апелляционный отделуголовно-судебного управления краевой прокуратуры.
Прокурор края сразу обозначил перед новым руководителем ключевые задачи. Владимиру Плотникову предстоит взять под жесткий контроль государственныеконтракты, качество капремонтов домов, погашение долгов по зарплатам и защитуправ предпринимателей. Особое внимание уделят контролю за сносом незаконныхограждений в береговой полосе Базаихи, борьбе с дистанционным мошенничеством, преступлениями в сфере ЖКХ и противодействию коррупции в сфере арендымуниципального имущества.
Для строящейся школы в Мичуринском начали закупать мебель и технику.
В строящейся школе микрорайона Мичуринский стартовал процесс комплектования. Департамент градостроительства объявил 56 закупочных лотов на приобретениемебели, техники и оборудования на общую сумму 158 миллионов рублей.
Уже закуплены инструменты для кабинетов труда, оборудование для пищеблока, изготавливаются кресла для актового зала и парты. На очереди — заключениеконтрактов на поставку телевизоров, компьютеров, спортинвентаря и оборудованиядля кабинетов физики и химии. Поставки начнутся в середине сентября.
Сейчас готовность школы на 1280 мест оценивается в 78%: внутри идет чистоваяотделка, на улице укладывают брусчатку и обустраивают спортивное ядро. МэрСергей Верещагин поручил сдать объект в декабре — на два месяца раньшеконтрактных сроков, чтобы дети смогли начать учебу уже с третьей четверти.