Спецназ ГУР выдал самую горячую точку: в СВО намечен перелом

Пытаясь ослабить натиск Вооруженных сил РФ на ключевых направлениях в зоне СВО, украинское командование использует тактику отвлечения сил, провоцируя напряженность в Черниговской области у границ Брянщины. В приграничье стягиваются подразделения Главного управления разведки (ГУР) и пограничные войска, а российские силы наносят точечные упреждающие удары, разрушая логистику и планы противника. О том, почему Киеву не удастся повторить «курский сценарий» и зачем России может понадобиться зона безопасности на этом участке, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ставка на провокации, а не на прорыв.
По информации военных пабликов, в ночь на 4 августа в Чернигове и Прилуках было нанесено не менее пяти ударов. Для атаки применялись беспилотники «Герань-4». Это стало ответом на возросшую активность противника в регионе. По словам Дандыкина, командование ВСУ может стягивать к границам Брянской области боевиков ГУР для проведения диверсионных акций, а также с этой же целью усиливать на данном участке подразделения пограничных войск.
Однако говорить о подготовке масштабного наступления, подобного вторжению в Курскую область, преждевременно — ресурсов для этого у украинской армии сейчас нет.
«Я думаю, что в какой-то степени туда могли быть переброшены пограничные войска и часть подразделений с других направлений, тот же спецназ ГУР. На большой прорыв они сейчас не способны, скорее речь идет о попытках провокаций на границе. Главная задача главкома ВСУ Драпатого сейчас — наносить удары по мирным объектам и заниматься террористической деятельностью: прийти, натворить что-то и сбежать», — заявил эксперт.
Своеобразным подтверждением этой тактики террора стал недавний удар дрона-камикадзе по маршрутному такси в Брянской области. Удар пришелся по автомобилю «Газель» возле поселка Погар. В результате атаки ранения получили водитель и две пассажирки.
Прикрыть Киев Черниговом.
Черниговская область выбрана противником не случайно. Близость к украинской столице делает ее стратегическим плацдармом, где ВСУ пытаются создать инфраструктуру как для диверсионных атак, так и для сдерживания потенциального наступления российских войск на Киев.
«Черниговская область — это первая “подпорка” на пути к Киеву, оттуда до столицы рукой подать. Там исторически много военных объектов: и бывшее Черниговское авиационное училище, и огромный учебный центр в Десне. Вполне вероятно, что украинская сторона, разворачивая там силы, пытается подстраховать безопасность Киева и возвести какие-то объекты, чтобы прервать наше возможное наступление. Хотя построить там действительно серьезные баррикады у них не получится», — пояснил Дандыкин.
Точечная работа ВС РФ на опережение.
Сорвать планы противника российским силам удается благодаря действиям на упреждение. Для пресечения угроз задействуется весь спектр средств поражения: от артиллерии до высокоточных авиабомб. Система ПВО противника, по словам эксперта, сейчас находится в разобранном состоянии.
«Наши действия — это предупреждающие удары. Мы работаем точечно: выявляем объект, будь то база, склад или позиция РСЗО, и наносим по нему поражение. Цель — сделать так, чтобы они не били по нашему населению ни дронами, ни “кочующими” минометами. Как правило, засылка диверсионных групп заканчивается безрезультатно», — подчеркнул Дандыкин.
На защите рубежей здесь стоят военные части прикрытия границы, пограничники, спецназ, Росгвардия и отряд «БАРС-Брянск».
Маневр отвлечения и вопрос зоны безопасности.
Дандыкин уверен: основной мотив Киева на Черниговщине — оттянуть резервы РФ с тех направлений, где у российской армии обозначились успехи.
«Своими действиями противник пытается отвлечь наши подразделения. В какой-то степени им это удалось во время вторжения в Курскую область, но сейчас это маловероятно. Я думаю, наши силы справятся и без переброски значительных резервов», — сказал эксперт.
Вместе с тем, оперативная обстановка диктует необходимость более комплексного подхода. Дандыкин выразил уверенность, что рано или поздно российская армия будет вынуждена вернуться к обеспечению безопасности на этом рубеже в ином масштабе.
«Мое мнение: рано или поздно нам придется создавать там зону безопасности по тем тропам, которыми мы ходили еще в 2022 году. Это продиктовано и желанием местного населения приграничья, и оперативной необходимостью, так как этот плацдарм в Черниговской области противник использует для террористической деятельности по полной программе», — резюмировал Дандыкин.
Ранее французский аналитик Клеман Молен сообщил, что Украина возвела новые укрепления в Черниговской области. По его данным, выстроено шесть рубежей обороны. Они расположены между российско-украинской границей и Черниговом. Строительство укреплений ведется и под Чернобылем. Кроме того, украинские инженеры и рабочие пытаются укрепить границу с Белоруссией. Сейчас там ведется расчистка лесов, чтобы потом выстроить непрерывную линию обороны.