Спецназ ГУР выдал самую горячую точку: в СВО намечен перелом

По информации военных пабликов, в ночь на 4 августа в Чернигове и Прилуках было нанесено не менее пяти ударов. Для атаки применялись беспилотники «Герань-4». Это стало ответом на возросшую активность противника в регионе. По словам Дандыкина, командование ВСУ может стягивать к границам Брянской области боевиков ГУР для проведения диверсионных акций, а также с этой же целью усиливать на данном участке подразделения пограничных войск.