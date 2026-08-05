В Красноярске приступили к благоустройству сквера «Серебряный»

В Красноярске началось преображение одного из знаковых общественных пространств Октябрьского района — сквера «Серебряный».
Как рассказали в мэрии, сейчас подрядная организация завершает демонтажные работы — уже сняли 95% существующего покрытия и убрали практически все малые архитектурные формы. На место завезли бордюры. В ближайшее время специалисты приступят к планировке территории.
К концу года в сквере появятся современные детские и спортивные площадки, уютная зона для тихого отдыха, также модернизируют сцену и площадку для собак. Вместо асфальта уложат брусчатку и проведут озеленение, дополнив его цветниками с многолетними растениями. Кроме того, установят систему видеонаблюдения и обновят освещение, в том числе с добавлением световых украшений.
Напомним, пространство преобразится в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Проект реализуется за счет средств инвестора — группы «Русская Платина».
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