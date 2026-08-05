В Красноярске приступили к благоустройству сквера «Серебряный»

К концу года в сквере появятся современные детские и спортивные площадки, уютная зона для тихого отдыха, также модернизируют сцену и площадку для собак. Вместо асфальта уложат брусчатку и проведут озеленение, дополнив его цветниками с многолетними растениями.​ Кроме того, установят систему видеонаблюдения и обновят освещение, в том числе с добавлением световых украшений.