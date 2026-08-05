В Омске мэрия обсуждает парковку авто в защитной зелёной зоне

Ещё одна поправка предлагает создать упомянутую зону СН-4 на Левом берегу, в районе улицы Охрименко. Судя по приложенным схемам, она разместится между автозаправкой и многоэтажками ЖК «Волна», вероятно, как раз для того, чтобы обеспечить жителям комфорт и безопасность. А если поправки будут приняты — то, возможно, и парковку.