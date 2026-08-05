В Омске мэрия обсуждает парковку авто в защитной зелёной зоне

Мэрия вынесла на общественное обсуждение несколько поправок в Правила землепользования и застройки Омска. Как стало известно порталу Om1.ru, все они касаются так называемых «зон озеленённых территорий специального назначения СН-4». Или, проще говоря, защитных зелёных полос, окружающих городские предприятия.
Первая поправка предлагает добавить новый возможный вид использования этих земель — под стоянку авто (код 4.9.2). Сейчас список ограничивается предоставлением коммунальных услуг (3.1.1), деятельностью метеорологов (3.9.1), охраной природных территорий (9.1), общим пользованием (12.0) и загадочным термином «Запас» (12.3, по факту это означает, что землю нельзя использовать для строительства или бизнеса).
Ещё одна поправка предлагает создать упомянутую зону СН-4 на Левом берегу, в районе улицы Охрименко. Судя по приложенным схемам, она разместится между автозаправкой и многоэтажками ЖК «Волна», вероятно, как раз для того, чтобы обеспечить жителям комфорт и безопасность. А если поправки будут приняты — то, возможно, и парковку.