Адвокат рассказал о желании блогера Гасанова вернуться в Россию

«Ну конечно, хочет (возвратиться в Россию. — Прим. Life), это всё-таки его родина, он тут родился, он здесь жил всю жизнь, последние буквально полтора года он не живет здесь. Естественно, он хотел бы здесь жить и вести свою деятельность», — заявил Козяйкин.