Школьные музеи из Хабаровского края — финалисты конкурса общества «Знание»

Проекты трёх школьных музеев из Хабаровского края вышли в финал Всероссийского конкурса школьных музеев общества «Знание». В числе 150 финалистов за победу борются учителя и библиотекарь из школ Советской Гавани, посёлка Хор и Гайтерского сельского поселения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В финал конкурса вышли 150 участников из 61 региона России. С марта 2026 года конкурсанты проходили многоступенчатый отбор. За одно место в заключительном этапе боролись представители более 30 учебных заведений.
В финал вышла школа № 3 поселка Хор с проектом «Неделя памяти» — циклом занятий о геноциде в годы Великой Отечественной войны. Средняя школа Гайтерского сельского поселения проводит ретро-квест «Привет из СССР» с десятью станциями в духе советского детства.
Школа № 1 города Советской Гавани представила «Ленинградский метроном». Патриотическую акцию, приуроченную к годовщине снятия блокады Ленинграда, на протяжении трех лет проводят ученики школы при координационной поддержке педагогов и библиотекаря, руководителя музея «Равнение на подвиг» лектора общества «Знание» Ирины Артеменко. Мероприятие включает тематические этапы: в течение нескольких дней в школе проходят лекции и кинопоказы.
— В ближайшую ко Дню снятия блокады Ленинграда субботу мы приглашаем в школу гостей: ветеранов, родителей наших учеников. На входе им выдают импровизированные карточки на хлеб, которые они могут обменять возле прилавка магазина. Инсталляцию мы организуем возле входа в актовый зал. Хлеб покупаем заранее, стараемся выбирать максимально похожий на тот — блокадный. Нарезаем на порции, которые полагались жителям Ленинграда. Акция «Блокадный хлеб» проходит три года, и я заметила, что всегда хлеб съедают сразу же и говорят, что такого вкусного никогда не ели, — рассказала Ирина Артёменко.
В рамках патриотической акции также размещают инсталляции со сценами из жизни ленинградцев в период блокады, информационные стенды, проводят мастер-классы по изготовлению символов событий тех лет — Блокадной ласточки и Блокадной ленты. Завершает мероприятие театрализованное представление.
Финал конкурса школьных музеев пройдет в октябре в Москве на форуме «Память жива». Участники представят свои музеи, расскажут об экспонатах и поделятся лучшими практиками и методами вовлечения аудитории.
По итогам испытаний определят 70 победителей.