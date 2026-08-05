Школьные музеи из Хабаровского края — финалисты конкурса общества «Знание»

— В ближайшую ко Дню снятия блокады Ленинграда субботу мы приглашаем в школу гостей: ветеранов, родителей наших учеников. На входе им выдают импровизированные карточки на хлеб, которые они могут обменять возле прилавка магазина. Инсталляцию мы организуем возле входа в актовый зал. Хлеб покупаем заранее, стараемся выбирать максимально похожий на тот — блокадный. Нарезаем на порции, которые полагались жителям Ленинграда. Акция «Блокадный хлеб» проходит три года, и я заметила, что всегда хлеб съедают сразу же и говорят, что такого вкусного никогда не ели, — рассказала Ирина Артёменко.