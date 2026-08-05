Врач Кондрахин рассказал, как вовремя обнаружить смертельно опасный тромб

Людям, занимающимся спортом, а особенно профессиональным игрокам, следует для профилактики тромбоза делать ультразвуковое исследование (УЗИ) вен нижних конечностей, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин.
В возрасте 19 лет умер игрок уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Амир Ханов. Юноша потерял сознание на мастер-классе по лепке из глины, куда пришёл вместе с девушкой. По предварительным данным, у него оторвался тромб.
При этом работавшие с Хановым уверяют, что проблем со здоровьем у спортсмена не было, он проходил обследования.
«Есть спортивные врачи, которые знают физиологию спортсмена. Есть специальные спортивные учреждения, к которым прикрепляются клубы, где проверяют выносливость, изменения сердечно-сосудистой системы, венозной и так далее… Но это нисколько не отменяет необходимость посещать врача, в том числе для УЗИ вен нижних конечностей», — сказал Кондрахин.
Врач подчеркнул, что любая нагрузка на организм должна быть дозирована.
«Спортивные врачи могут оценить, выдержит ли спортсмен нагрузку, которой он сейчас подвергается или нет», — добавил он.