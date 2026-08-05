Врач Кондрахин рассказал, как вовремя обнаружить смертельно опасный тромб

«Есть спортивные врачи, которые знают физиологию спортсмена. Есть специальные спортивные учреждения, к которым прикрепляются клубы, где проверяют выносливость, изменения сердечно-сосудистой системы, венозной и так далее… Но это нисколько не отменяет необходимость посещать врача, в том числе для УЗИ вен нижних конечностей», — сказал Кондрахин.