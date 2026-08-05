Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре рейсовый автобус съехал в кювет из-за поломки, пострадали три человека

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Г. юности и следственно-оперативная группа, обстоятельства устанавливаются.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре произошло ДТП с рейсовым автобусом. По предварительным данным, сегодня на автодороге Комсомольск-на-Амуре — посёлок Галичный автобус маршрута 112 съехал в левый кювет из-за технической неисправности. В результате аварии пострадали три человека. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информация уточняется.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru