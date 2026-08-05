В Комсомольске-на-Амуре рейсовый автобус съехал в кювет из-за поломки, пострадали три человека

В Комсомольске-на-Амуре произошло ДТП с рейсовым автобусом. По предварительным данным, сегодня на автодороге Комсомольск-на-Амуре — посёлок Галичный автобус маршрута 112 съехал в левый кювет из-за технической неисправности. В результате аварии пострадали три человека. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.