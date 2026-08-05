В Комсомольске-на-Амуре рейсовый автобус съехал в кювет из-за поломки, пострадали три человека

В Комсомольске-на-Амуре произошло ДТП с рейсовым автобусом. По предварительным данным, сегодня на автодороге Комсомольск-на-Амуре — посёлок Галичный автобус маршрута 112 съехал в левый кювет из-за технической неисправности. В результате аварии пострадали три человека. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информация уточняется.
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