С мебелью или без: как выгоднее сдавать квартиру в Казахстане, рассказал эксперт

Аренда жилья является одним из распространенных способов получения дохода. Ради этого казахстанцы стремятся приобрести побольше квартир, чтобы зарабатывать за счет их аренды. Отечественный рынок часто характеризуется тем, что квартиры почти всегда меблированы. Реже встречаются предложения, в которых жилье либо обставлено частично, либо сдается без мебели (только с важными элементами кухни и ванной).
В развитых странах чаще жилье сдается «пустым». Пример в Южной Корее — там квартиры сдают без мебели, потому что арендаторы переносят с собой свое имущество. Там есть специальные точки, куда выставляют ненужную мебель и технику, которую можно взять и привести в квартиру.
Выбор того или иного варианта сдачи дает арендодателям определенные преимущества и недостатки. В Казахстане большинство арендодателей сдают квартиры с мебелью, что позволяет им ставить цену на 15% выше рыночной и быстрее находить арендаторов в высокий сезон. Такие квартиры выбирают семьи, недавно переехавшие в другой город, иностранные сотрудники компаний, командировочные и студенты.
Однако старая мебель может снижать привлекательность жилья и доход арендодателя. Такая обстановка отталкивает более платежеспособных арендаторов, предпочитающих современную минималистичную мебель или пустую квартиру. Даже при наличии хорошей мебели могут быть риски для арендодателя: мебель и техника требуют регулярного обновления, выше расходы на ремонт и возрастает риск повреждения имущества.
Когда жилье сдается без основной мебели, оно может выглядеть привлекательнее даже с учетом не очень нового ремонта. Такой вариант рассматривают люди, уже имеющие собственную мебель, долгосрочные арендаторы и сотрудники компаний, которым работодатель компенсирует только аренду квартиры.
Сдавая в аренду такую квартиру, собственник может получить низкий порог для старта, проще обслуживание и отсутствие расходов на замену мебели. Однако круг потенциальных арендаторов становится уже, поиск жильцов может занять больше времени, а в некоторых районах арендная ставка ниже, чем у полностью меблированных аналогов.
На практике самый выгодный и наименее затратный вариант для большинства арендодателей заключается в частичном меблировании. Можно вывезти всю старую громоздкую мебель и оставить или поставить базовую технику и кухню. Такой подход дает почти все плюсы «с мебелью» и «без мебели».