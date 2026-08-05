С мебелью или без: как выгоднее сдавать квартиру в Казахстане, рассказал эксперт

В развитых странах чаще жилье сдается «пустым». Пример в Южной Корее — там квартиры сдают без мебели, потому что арендаторы переносят с собой свое имущество. Там есть специальные точки, куда выставляют ненужную мебель и технику, которую можно взять и привести в квартиру.