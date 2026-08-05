На Русском острове во Владивостоке завершилось строительство велотропы

Хаид Мантаев подчеркнул важность личного контроля за реализацией проекта на всех этапах: «Сегодня мы увидели, что все работы выполнены, сданы, объект готов к торжественному открытию. Это точно социальный проект, который позволяет жителям вести здоровый образ жизни. Еще это развитие внутреннего туризма. Мне лично все понравилось, теперь самое главное, чтобы это понравилось тем, для кого она сделана, — это велосипедисты, путешественники, туристы и, самое главное, жители Владивостока».