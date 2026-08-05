На Русском острове во Владивостоке завершилось строительство велотропы

Здесь развернулась необходимая инфраструктура для комфортного пребывания туристов. Готовый объект проинспектировали руководитель проекта «Тропы Дальнего Востока» Хаид Мантаев и министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.
Проект «Тропы Дальнего Востока» запустили в 2024 году по инициативе полпреда ДФО Юрия Трутнева, реализуют Минвостокразвития и Корпорация развития Дальнего Востока. В Приморье по этой программе строится два объекта — велотропа на Русском и «Тропа осьминога» в Находке, отмечает пресс-служба краевого кабмина.
Хаид Мантаев подчеркнул важность личного контроля за реализацией проекта на всех этапах: «Сегодня мы увидели, что все работы выполнены, сданы, объект готов к торжественному открытию. Это точно социальный проект, который позволяет жителям вести здоровый образ жизни. Еще это развитие внутреннего туризма. Мне лично все понравилось, теперь самое главное, чтобы это понравилось тем, для кого она сделана, — это велосипедисты, путешественники, туристы и, самое главное, жители Владивостока».
Велотропа на Русском проходит по живописной территории острова. Продвигаясь по маршруту, можно увидеть мыс Тобизина, «Великокняжескую батарею» и каменные башни. Для гостей региона здесь обустроили павильон велопроката, уделили внимание санитарной зоне: установлены удобные туалетные модули, доступные в том числе для маломобильных граждан, что делает прогулки комфортными для всех категорий посетителей. На маршруте обустроены уютные зоны отдыха, работают малые гастрономические павильоны.
Министр туризма Приморского края Наталья Набойченко подчеркнула, что регион активно развивает сеть экологических маршрутов: «Сегодня уже 16 экологических маршрутов создано, в ближайшее время еще порядка 30 маршрутов обустроим, чтобы каждый мог в любое время посетить и посмотреть нашу экзотическую природу, вдохнуть свежий морской воздух».