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В Ужуре задержали пьяного мотоциклиста без прав и с судимостью

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ужуре сотрудники Госавтоинспекции задержали 34-летнего местного жителя. Он сел за руль пьяным и без водительских прав.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ужуре сотрудники Госавтоинспекции задержали 34-летнего местного жителя. Он сел за руль пьяным и без водительских прав.

Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности: в июле 2021 года суд назначил ему семь месяцев лишения свободы и запрет на управление транспортом сроком на 30 месяцев.

Освидетельствование показало 0,461 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. По словам задержанного, перед поездкой он выпивал в гостях.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за повторное вождение в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление. Максимальная санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщили в МВД по краю.

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