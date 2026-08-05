В Ужуре задержали пьяного мотоциклиста без прав и с судимостью

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ужуре сотрудники Госавтоинспекции задержали 34-летнего местного жителя. Он сел за руль пьяным и без водительских прав.
Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности: в июле 2021 года суд назначил ему семь месяцев лишения свободы и запрет на управление транспортом сроком на 30 месяцев.
Освидетельствование показало 0,461 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. По словам задержанного, перед поездкой он выпивал в гостях.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за повторное вождение в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление. Максимальная санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщили в МВД по краю.