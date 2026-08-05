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Минобороны сообщило об уничтожении командного пункта ВСУ «Торнадо-С»

РСЗО «Торнадо-С» почти со 100 км уничтожила командный пункт ВСУ под Добропольем.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные нанесли удар по заглубленному командному пункту украинских формирований на добропольском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, цель была поражена расчетом реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» из состава группировки войск «Центр».

По данным ведомства, координаты подземного объекта были получены разведкой и переданы артиллеристам. После выхода на огневую позицию расчет выполнил пуск двух управляемых реактивных снарядов калибра 300 миллиметров с расстояния около 100 километров.

В Минобороны отметили, что «Торнадо-С» оснащена автоматизированной системой управления огнем и современными средствами навигации, что позволяет наносить высокоточные удары по защищенным объектам. Максимальная дальность применения управляемых боеприпасов комплекса достигает 120 километров.

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