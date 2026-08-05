Умерла известный новосибирский врач и профессор Лариса Казначеева

В Новосибирске 3 августа ушла из жизни врач и профессор кафедры педиатрии и неонатологии НГМУ Лариса Казначеева. Она посвятила более 50 лет работе в медицине. О смерти врача сообщили в официальной группе университета во «ВКонтакте».