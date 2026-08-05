Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла известный новосибирский врач и профессор Лариса Казначеева

Доктор медицинских наук более 50 лет работала в медицине и преподавала в НГМУ.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске 3 августа ушла из жизни врач и профессор кафедры педиатрии и неонатологии НГМУ Лариса Казначеева. Она посвятила более 50 лет работе в медицине. О смерти врача сообщили в официальной группе университета во «ВКонтакте».

Лариса Казначеева имела степень доктора медицинских наук и занималась не только практической медициной, но и подготовкой молодых специалистов. За годы работы она внесла значительный вклад в развитие медицинского образования и помогала жителям Новосибирска.

В НГМУ выразили соболезнования родным и близким Ларисы Фёдоровны и отметили её многолетний труд. Прощание с врачом пройдёт 5 августа с 14:00 до 15:00 по адресу: ул. Потанинская, 42/1.