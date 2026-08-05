Красноярец похитил в гипермаркете ножи, сыр, кофе и бутерброд

В Красноярске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 37-летнего местного жителя, которого подозревают в хищениях продукции из супермаркета на улице 9 Мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. На пульт поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки с охраняемого помещения. По прибытии росгвардейцы установили, что представители службы безопасности магазина уже задержали покупателя при попытке вынести без оплаты три набора кухонных ножей общей стоимостью свыше 12 тысяч рублей. Изучив архивы видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что этот же гражданин тремя сутками ранее совершил аналогичное правонарушение: он похитил несколько пачек сыра, кофе и бутерброд «Смайк» на сумму более 6 тысяч рублей. Мужчину передали сотрудникам территориального отдела полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.