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Угроза удара БПЛА сохраняется в Волгоградской области седьмой час

В Волгоградской области седьмой час сохраняется угроза удара беспилотниками. О возможной.

В Волгоградской области седьмой час сохраняется угроза удара беспилотниками.

О возможной атаке БПЛА жителей региона предупредили накануне в 23:30. После объявления режима беспилотной опасности горожанам вновь напомнили хорошо известную инструкцию — не подходить к окнам, по возможности оставаться в «глухой» комнате, не пользоваться лифтами и быть максимально осторожными на открытых участках улиц.

Несмотря на все еще сохраняющийся риск удара, аэропорт Волгограда работает без ограничений. К этому часу все назначенные на утро рейсы выполняются по расписанию.

Фото Андрея Поручаева.

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