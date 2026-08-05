Угроза удара БПЛА сохраняется в Волгоградской области седьмой час

В Волгоградской области седьмой час сохраняется угроза удара беспилотниками.
О возможной атаке БПЛА жителей региона предупредили накануне в 23:30. После объявления режима беспилотной опасности горожанам вновь напомнили хорошо известную инструкцию — не подходить к окнам, по возможности оставаться в «глухой» комнате, не пользоваться лифтами и быть максимально осторожными на открытых участках улиц.
Несмотря на все еще сохраняющийся риск удара, аэропорт Волгограда работает без ограничений. К этому часу все назначенные на утро рейсы выполняются по расписанию.
Фото Андрея Поручаева.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше