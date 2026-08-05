В «Роскосмосе» рассказали подробности планов вывода МКС с орбиты

«Согласно программе, плановое понижение орбиты станции начинается в 2028 году, а длительность самого процесса сведения МКС с орбиты занимает около двух лет. В процессе сведения МКС с орбиты будут задействованы американский корабль, который специально разрабатывается в настоящее время для сведения МКС с орбиты, и два российских грузовых корабля “Прогресс” для управления ориентацией станции», — сказал собеседник агентства.