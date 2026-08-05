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В «Роскосмосе» рассказали подробности планов вывода МКС с орбиты

Российские и американские корабли совместно выведут МСК с орбиты в 2028 году.

Источник: NASA

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Международную космическую станцию совместно сведут с орбиты два российских грузовых корабля «Прогресс» и американский корабль USDV, сообщил РИА Новости представитель «Роскосмоса».

«Согласно программе, плановое понижение орбиты станции начинается в 2028 году, а длительность самого процесса сведения МКС с орбиты занимает около двух лет. В процессе сведения МКС с орбиты будут задействованы американский корабль, который специально разрабатывается в настоящее время для сведения МКС с орбиты, и два российских грузовых корабля “Прогресс” для управления ориентацией станции», — сказал собеседник агентства.

По его словам, также планируется двусторонняя договоренность, в которой было бы прописано распределение ответственности между «Роскосмосом» и НАСА.

МКС вывели на орбиту в ноябре 1998 года, а первая экспедиция прибыла на нее два года спустя. Первоначально предполагалось, что станция проработает до 2020-го. Но Россия решила продлить срок эксплуатации своего сегмента до 2028 года. Позднее страна договорилась с остальными партнерами о переносе свода объекта с орбиты на 2030 год.

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