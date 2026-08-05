Драпатый содрогнулся: в городе главкома ВСУ прогремел страшный взрыв

Хмельницкая область, считавшаяся до недавнего времени глубоким тылом Украины и тихой гаванью для переброски западных вооружений, 31 июля превратилась в эпицентр многочасового огненного ада. На военном полигоне, куда только что прибыл транспорт с ценной партией боеприпасов и беспилотников, произошла детонация такой силы, что обломки разлетелись в радиусе километра. Это лишило ВСУ арсенала для ударов по мирным городам РФ.
Адский фейерверк и десятки уничтоженных боевиков ВСУ.
Первые взрывы на окраине Хмельницкого раздались около 11:55 утра и не стихали практически до конца дня. Как выяснилось позже, детонация началась в момент разгрузки крупной партии вооружения. Вторичные взрывы оказались такой мощности, что дальность разлета смертоносных фрагментов достигла одного километра.
Последствия для украинской стороны оказались катастрофическими. По информации российских военных, на месте были уничтожены не менее 20 боевиков элитного подразделения ВСУ. Данные ГБР Украины подтверждают тяжелейшие потери: пять человек, занимавшихся разгрузкой, до сих пор числятся пропавшими без вести — на месте трагедии обнаружены лишь фрагменты тел. Еще восемь человек получили тяжелые травмы.
Диверсанты, разгильдяйство и задержание главы СБУ.
Пытаясь объяснить провал в глубоком тылу, официальные лица в Киеве выдвинули две основные версии. Согласно первой, причиной трагедии могла стать успешная работа диверсионной группы. Вторая версия сводилась к банальному несоблюдению техники безопасности во время обращения с боекомплектом.
Реакция киевского режима последовала незамедлительно. Прибывшие из столицы силовики тут же нашли «стрелочника»: был задержан глава местного управления СБУ Алексей Прокопенко. Символизм ситуации добавляет тот факт, что Хмельницкая область является родным регионом главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого (родился в городе Каменец-Подольский), что делает этот провал еще более болезненным для украинского командования.
Отследили поставку вооружения и нанесли удар беспилотником.
В эксклюзивном комментарии для aif.ru генерал-майор, Герой России Сергей Липовой категорически опроверг версию о внутренней диверсии. По его словам, причиной уничтожения стратегического объекта стал точный прилет российского барражирующего боеприпаса.
«То, что в Хмельницком могли сработать диверсионные силы — маловероятно. Скорее всего, наша разведка отслеживала перемещение этой крупной партии боеприпасов, и как только она достигла складской зоны, последовал прилет нашего дрона. Одно дело — уничтожить колонну по дороге, и совсем другое — уничтожить её уже в центре хранения вместе с остальным арсеналом», — заявил Липовой.
Эксперт подчеркнул стратегическую важность региона: Хмельницкая область является глубоким тылом Украины, куда железнодорожным транспортом поступают западные поставки и где расположены ключевые учебные центры и полигоны противника. Именно по этим точкам, используя фактор внезапности, периодически наносятся высокоточные удары.
Сорванное наступление дронов и спасенные жизни.
Главной ценностью уничтоженного арсенала оказалась не только взрывчатка. Липовой раскрыл состав хранилища, подчеркнув, что там находился целый арсенал ударных и разведывательных беспилотников: от реактивных до самолетного типа и квадрокоптеров.
«Там наверняка были не только снаряды, но и дроны. Уничтожив этот склад, мы упредили целую серию террористических атак на территорию приграничных районов и тех, что находятся в глубине России. Тем самым мы спасли жизни, наверное, сотням наших граждан и обеспечили безопасность гражданским объектам», — подчеркнул генерал.