Хмельницкая область, считавшаяся до недавнего времени глубоким тылом Украины и тихой гаванью для переброски западных вооружений, 31 июля превратилась в эпицентр многочасового огненного ада. На военном полигоне, куда только что прибыл транспорт с ценной партией боеприпасов и беспилотников, произошла детонация такой силы, что обломки разлетелись в радиусе километра. Это лишило ВСУ арсенала для ударов по мирным городам РФ.