Дарькин и его партнеры столкнулись с трудностями при покупке порта

У коалиции экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина и его партнеров возникли сложности при реализации плана по получению полного контроля над «Владивостокским морским рыбным портом» (Владморрыбпорт), который продолжает приносить прибыль своим владельцам, сообщает ИА PrimaMedia.
Банк России принял решение о несоответствии законодательству Российской Федерации обязательного предложения московской компании «Геотэкс» в отношении ценных бумаг ОАО «Владморрыбпорт» и направил соответствующее предписание приморскому стивидору, говорится в сообщении регулятора.
Суть претензий в сообщении не раскрывается. Скорее всего, речь идёт о чисто технических моментах, которые будут решены достаточно оперативно.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, «Геотэкс», получивший контроль над рыбпортом после выкупа доли его бывшего генерального директора Александра Евдокимова, выставил миноритарным акционерам ОАО обязательное предложение о выкупе оставшихся обыкновенных акций.
Цена оферты определена в 2 тыс. 809,40 рублей за одну обыкновенную акцию порта номиналом 1 рубль. Срок принятия обязательного предложения составляет не более 80 дней с момента его получения «Владморрыбпортом» 20 июля.
Дарькин напрямую владеет 26,86% долей «Геотэкса», ещё 23,14% — через ООО «ТИГР-Инфраструктура».
Оставшиеся 50% долей принадлежат ООО «Фрегат» (Москва), данные о реальных владельцах которого не раскрываются. Но не исключено, что контроль над этой долей сохранил бывший вице-губернатор Сахалинской области Аркадий Пинчевский. «Фрегат» сейчас находится в собственности закрытого комбинированного ПИФа «Северная эгида — Восточный», управляемого ООО «Северная эгида».