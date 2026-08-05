Дарькин и его партнеры столкнулись с трудностями при покупке порта

Оставшиеся 50% долей принадлежат ООО «Фрегат» (Москва), данные о реальных владельцах которого не раскрываются. Но не исключено, что контроль над этой долей сохранил бывший вице-губернатор Сахалинской области Аркадий Пинчевский. «Фрегат» сейчас находится в собственности закрытого комбинированного ПИФа «Северная эгида — Восточный», управляемого ООО «Северная эгида».