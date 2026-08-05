В магазинах СНТ под Красноярском выявили нарушения при продаже продуктов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю выявили нарушения при продаже продуктов животного происхождения в магазинах СНТ в Емельяновском муниципальном округе.
Проверки прошли в магазинах «Виктория», «Галина», «Апельсин» и «Автотрест», расположенных в пределах платформ «Крючково» и «Водораздел».
На прилавках торговых точек обнаружили молочную, мясную и рыбную продукцию, включая молоко, сливочное масло, йогурты, мороженое, колбасные изделия, шашлык, куриную грудку, свиное сало, пресервы и рыбу холодного копчения. При этом ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность товаров, отсутствовали.
По данным ведомства, магазины принадлежат индивидуальным предпринимателям И. В. Сополеву и М. И. Сополеву. Им объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.